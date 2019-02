De brand in de varkensstallen in het Noord-Brabantse Biezenmortel is onder controle. Bij de brand zijn zeker duizend varkens om het leven gekomen. Een dierenarts controleert het welzijn van de nog levende varkens.

Volgens een woordvoerder van de politie bestaat de kans dat er nog meer varkens om het leven zijn gekomen, maar dat is nog niet duidelijk.

De varkenshouderij bestaat uit in totaal vier stallen, waarvan er drie volledig zijn uitgebrand. Een vierde stal kon "grotendeels behouden blijven". In die stal, waar wel rook in heeft gestaan, bekijkt een dierenarts "wat de kwaliteit van leven van de nog in leven zijnde varkens is", aldus de gemeente.

De brand brak vrijdag rond 15.45 uit, waarna de brandweer met veel materiaal uitrukte. Al snel konden tien varkens gered worden, maar voor de levens van de overige drieduizend varkens die in de stallen stonden, wordt gevreesd.

"Varkens kunnen erg slecht tegen stress, dus als ze niet door het vuur om het leven komen, is de kans groot dat ze zijn omgekomen door stress", zei een woordvoerder.

Geen aanwijzingen voor strafbaar feit

De brandweer blijft in de nacht van vrijdag op zaterdag nog wel bezig met nablussen. Daardoor kunnen omwonenden de hele nacht nog last hebben van de rook. De gemeente Haaren, waar Biezenmortel onder valt, adviseert om ramen en deuren gesloten te houden. Eerder werd ook al een NL-Alert verzonden.

De politie heeft geen aanwijzingen dat er een strafbaar feit is gepleegd en dus wordt er geen strafrechtelijk onderzoek gedaan naar het ontstaan van de brand.

Bij stalbranden kwamen vorig jaar in totaal 122.000 dieren om het leven. In 2017 waren dat er 229.000.

