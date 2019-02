In een internationaal onderzoek naar drugssmokkel en witwassen zijn in Nederland en Duitsland in totaal twaalf mensen opgepakt.

Uit het onderzoek blijkt dat in de grensstreek bij Almelo een criminele organisatie actief is met de handel in harddrugs, softdrugs en synthetische drugs.

Het vermoeden bestaat dat elke dag tussen de 5 en 10 kilo drugs vanuit Nederland naar Duitsland wordt gebracht. De drugs worden waarschijnlijk via het darkweb besteld en betaald met bitcoins of andere crypto's, aldus de FIOD.

De fiscale opsporingsdienst werkte bij de actie samen met de Duitse autoriteiten, de politie, Defensie en de douane. Het Functioneel Parket leidt het onderzoek.

In Duitsland opgepakte hoofdverdachten zijn broers

De twee in Duitsland opgepakte hoofdverdachten zijn broers, een 31-jarige Nederlander uit Enschede en een 27-jarige man die in Duitsland woont. Zij maakten waarschijnlijk gebruik van 'inpakkers' in Nederland en koeriers die de postpakketten naar brievenbussen in Duitsland brachten, aldus de FIOD.

In Duitsland zijn nog drie anderen opgepakt. Zes mannen en een vrouw zijn in Nederland aangehouden; deze verdachten komen uit Breda, Enschede en Almelo.

Tijdens de actie zijn ook meerdere huizen en bedrijfspanden in beide landen doorzocht en allerlei zaken in beslag genomen. Het gaat dan om onder meer administratie, verdovende middelen en verpakkingsmateriaal, zoals enveloppen en plastic zakjes.