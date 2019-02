Er is vrijdagmiddag een zeer grote brand uitgebroken in een varkensstal van een agrarisch bedrijf in het Noord-Brabantse Biezenmortel. In de stal staan duizend varkens en zeugen, voor hun leven wordt gevreesd, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord tegen NU.nl.

Op het terrein van de varkenshouderij bevinden zich in totaal vier grote varkensstallen, waarvan in één nu een grote brand woedt.

De brandweer is met spoed met vier blusvoertuigen uitgerukt om de dieren te redden en om de brand te blussen. De rook is in de verre omtrek te zien.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.

Vorig jaar stierven bij stalbranden in totaal 122.000 dieren, terwijl het jaar daarvoor 229.000 dode dieren te waren te betreuren.

