In meerdere varkensstallen in het Brabantse Biezenmortel is vrijdag een zeer grote brand uitgebroken. In de stallen staan drieduizend varkens en zeugen, waarvan er zeker duizend volgens een woordvoerder van de brandweer niet meer kunnen worden gered.

De brand brak rond 15.45 uur uit in het stallencomplex aan de Winkelsestraat, waarna het vuur oversloeg op twee andere stallen. De brandweer is met meerdere blusvoertuigen uitgerukt. De rook is tot in de verre omtrek te zien.

De rook hangt laag vanwege mist en motregen. Vooralsnog zijn er geen asbestdeeltjes waargenomen. Mensen in het gebied wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.

In totaal bestaat het complex uit vier stallen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat drie stallen als verloren kunnen worden beschouwd en dat de brandweer probeert de vierde stal te redden. Hoeveel dieren er in totaal zijn omgekomen is nog onduidelijk. Ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio kan de brandweer de stal niet in, omdat het te gevaarlijk is. "Varkens kunnen erg slecht tegen stress, dus als ze niet door het vuur om het leven komen is de kans groot dat ze omkomen door stress."Omroep Brabant meldt dat zo'n tien varkens gered zijn, maar de woordvoerder kon dat niet bevestigen.

Vorig jaar stierven bij stalbranden in totaal 122.000 dieren, terwijl het jaar daarvoor 229.000 dieren om het leven kwamen.

