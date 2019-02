Het Integraal Afpakteam heeft een Aston Martin en een Ferrari van een verdachte in een strafzaak tegen zes van drugshandel verdachte mannen in beslag genomen. De verdachte kwam elke dag met de Aston Martin naar de rechtbank in Dordrecht.

De man, die op vrije voeten was gesteld, trok afgelopen week veel bekijks met zijn dure bolide. Het Integraal Afpakteam ConfisQ besloot een onderzoek te doen naar de verdachte.

"Al snel bleek dat degene op wiens naam de auto staat niet het inkomen of het vermogen had om deze auto te kunnen betalen", meldt het Openbaar Ministerie (OM) van Rotterdam. "Hij had nog meer auto's op zijn naam staan. Dat waren niet de minste, tussen zijn collectie zat ook een rode Ferrari."

ConfisQ is een samenwerkingsverband tussen het OM, de politie, de Belastingdienst, de FIOD en deurwaarders van de gemeente Rotterdam.

Verdachte probeerde te vluchten in Ferrari

Het Integraal Afpakteam nam naast de rode Ferrari en Aston Martin ook nog een Mercedes en een Audi in beslag. Op het moment van inbeslagname probeerde de verdachte ervandoor te gaan met zijn Ferrari.

De man had de bolide in een showroom geparkeerd. Via de achterzijde probeerde hij te vluchten. "Dit is echter niet gelukt", schrijft het OM.

De verdachte had de vier dure wagens niet zelf op zijn naam staan. Tegen de man wiens naam werd gebruikt voor het registreren van de bolides loopt een onderzoek op verdenking van witwassen.

Tegen de verdachte die met de Aston Martin naar de rechtbank kwam werd vorige week een gevangenisstraf van zes jaar geëist.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!