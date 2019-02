De tweede verdachte van betrokkenheid bij de moord op de 43-jarige Esther Paul, Victor K., komt vrijdag vrij. De eerste verdachte, Mike J., kwam donderdag vrij.

Dat zei de woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving van Het Parool. Beide mannen blijven verdachte in het onderzoek.

Volgens de woordvoerder van het OM blijven beide mannen verdachte in het onderzoek. Waar J. door de rechter werd vrijgelaten, vroeg het OM niet om verlenging van het voorarrest van K.

"Het is duidelijk dat mijn cliënt volstrekt onschuldig is. Ik ben blij dat de rechtbank dat binnen een half uur heeft ingezien", zegt Kuijpers tegen de krant.

Paul werd in 2017 gevonden in het Veluwemeer. Ze was doodgemarteld. De politie gaat ervan uit dat haar ex, Frank G., de dader is.

De vrouw zat een paar dagen voor haar dood nog ondergedoken op een camping in Biddinghuizen, op 8 kilometer van de locatie waar haar lichaam gevonden is.

