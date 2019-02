Vrijdag trekt er een grote storing over ons land. Verwacht wordt dat er enkele centimeters sneeuw valt. Tot 12.00 uur geldt code geel. Op het spoor is er een aangepaste dienstregeling.

In het zuiden wordt met 2 tot 5 centimeter de meeste sneeuw verwacht. In het noorden zal naar verwachting het minst vallen. Automobilisten worden gewaarschuwd voorzichtig te rijden wegens gladheid.

Ook zet de NS vrijdagochtend minder treinen in vanwege de sneeuwbuien die over het land trekken. In het oosten en zuidoosten van Nederland en op het traject Amsterdam-Eindhoven wordt de dienstregeling aangepast. De aangepaste dienstregeling geldt volgens de NS tot 10.00 uur.

Temperatuur stijg in de middag

In de middag stijgt de temperatuur naar 2 graden in het noorden en 4 graden in het zuiden. Het blijft bewolkt met hier en daar wat regen of natte sneeuw in het noorden. De wind is zwak. In de avond neemt de kans op regen en natte sneeuw toe. Het kan regionaal zo'n 2 graden vriezen.

Zaterdag is een grijze dag met af en toe wat zon. Ook dan kan er nog wat sneeuw voorkomen. De temperaturen komen niet boven de 4 graden uit.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zaterdag 2° -1° NO 3 Zondag 6° 0° NW 3 Maandag 3° -2° Z 4 Dinsdag 5° -2° ZW 3 Woensdag 5° 0° Z 3

