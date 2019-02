Een grote storing die in de nacht van donderdag op vrijdag van het zuiden naar het noorden trekt, kan vrijdag in de ochtendspits opnieuw tot problemen op de weg leiden. Op het spoor geldt een aangepaste dienstregeling.

Naar verwachting valt er op vrijdag enkele centimeters sneeuw. Tot vrijdag 12.00 uur geldt code geel.

Het neerslagfront bereikt Nederland vrijdagochtend vroeg rond 1.00 uur, waarna het in een grote strook dwars over Nederland trekt. In een groot deel van Nederland valt er tot 12.00 uur neerslag, veelal in de vorm van sneeuw. Het kan op sommige plaatsen urenlang sneeuwen.

Vooral het zuiden moet rekening houden met een stevige spits, omdat het neerslagfront naar verwachting tot 9.00 uur over de zuidelijke provincies trekt. In het zuiden wordt met 2 tot 5 centimeter ook de meeste sneeuw verwacht. In het noorden zal waarschijnlijk maar een klein laagje vallen.

Verkeer krijgt te maken met bevriezing natte weggedeelten

Buiten de sneeuwval om krijgt het verkeer vrijdag naar verwachting te maken met de bevriezing van natte weggedeelten. Automobilisten die vrijdagochtend de weg op gaan, wordt geadviseerd hier ook rekening mee te houden. Rijkswaterstaat heeft 1.200 medewerkers, 546 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers klaarstaan.

Ook de NS en ProRail hebben voor vrijdag opnieuw maatregelen getroffen vanwege de komst van winterse buien. Tot 10.00 uur rijden er minder treinen in het oosten en zuidoosten van het land. Ook rijden er minder Intercity's tussen Amsterdam en Eindhoven als onderdeel van een aangepaste dienstregeling.

Nadat de neerslag het land heeft verlaten, is er vrijdagmiddag meer ruimte voor de zon. Het wordt 1 tot 4 graden, wat betekent dat de sneeuw op sommige plaatsen relatief snel zal smelten.