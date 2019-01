Het brokstuk dat woensdag is gevonden bij de Maasvlakte is niet afkomstig van een vliegtuig. Het onderzoek naar het aangespoelde stuk aluminium is daarmee afgerond, meldt de politie.

Ooggetuigen dachten eerst dat het brokstuk mogelijk afkomstig was van het vliegtuigje van de vermiste voetballer Emiliano Sala. Vorige week verdween dat toestel boven Het Kanaal van de rader toen het onderweg was van Frankrijk naar Cardiff in Wales.

De woordvoerder van de Landelijke Eenheid meldt aan NU.nl dat de politie geen verder onderzoek gaat verrichten naar het aangespoelde brokstuk. Er zouden regelmatig stukken aluminium aanspoelen bij de Maasvlakte.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!