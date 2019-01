De gemeente Tilburg en NS-dochter NedTrain hebben veel fout gedaan en steken laten vallen toen ze ruim achthonderd mensen op een NS-werkplaats in Tilburg lieten werken, stelt een onafhankelijke onderzoekscommissie donderdag.

De mensen zijn op de werkplaats in contact geweest met het gevaarlijke antiroestmiddel chroom-6. Ze zijn daar ziek van geworden of kunnen daar in de toekomst ziek van worden.

Chroom-6 kan bij mensen tot onder meer longkanker en neus(bijholte)kanker leiden. Ook kunnen er allergische reacties op de huid voorkomen wanneer mensen in aanraking komen met de stof. Bovendien kan het astma en verschillende longziekten en longaandoeningen veroorzaken.

Iedereen die op de NS-werkplaats heeft gewerkt moet een schadevergoeding krijgen, aldus de commissie. Betrokkenen die een ziekte hebben opgelopen die door chroom-6 veroorzaakt kan zijn, moeten een van de ernst afhankelijke uitkering ontvangen. "Geef een vergoeding die recht doet aan het leed", aldus commissievoorzitter Peter van der Velden.

De gemeente Tilburg heeft donderdag excuses gemaakt en laten weten komende week een voorstel te doen over een compensatieregeling voor de gedupeerden.

NS biedt excuses aan en zal ook met voorstel komen

"Ik probeer te bevatten wat we hebben gehoord. De woorden van de commissie komen hard binnen en raken me diep. Er klinkt veel leed en verdriet in door", reageerde de burgemeester. "Met name de harde constatering dat we onze zorgplicht hebben geschonden, liegt er niet om", aldus de Tilburgse burgemeester Theo Wetering.

Tilburg wil het rapport eerst bestuderen en komt woensdag met een voorstel over schadevergoeding aan de betrokkenen. "Het is me ernst. Er is van alles misgegaan, daarover hoeven we niet lang te discussiëren. We kunnen de klok niet terugdraaien, maar komen snel met een voorstel over een regeling. De onzekerheid heeft te lang geduurd", aldus Wetering.

Ook de NS bood donderdag excuses aan. "Het grijpt ook ons aan. Er zijn zaken niet goed gegaan en daar lopen we niet voor weg", reageerde directielid Susi Zijderveld van de NS. Het bedrijf komt volgende week eveneens met een voorstel.

Slachtoffers waren langdurig werkloos

De commissie onderzocht in opdracht van de gemeente of er een verband is tussen de blootstelling aan chroom-6 op de NS-werkplaats en de ziekteverschijnselen. Het RIVM voerde het onderzoek uit.

De achthonderd mensen deden mee aan een verplicht reïntegratietraject. De langdurig werklozen moesten onder meer oude treinstellen schuren en veel betrokkenen kampen sindsdien met gezondheidsklachten.

Volgens Van der Velden was de NS ervan op de hoogte dat in de oude verflagen chroom-6 zat, maar de informatie over de gezondheidsrisico's werd niet met de gemeente Tilburg gedeeld. De gemeente Tilburg zorgde niet voor maatregelen. "Er is onnodig leed veroorzaakt", aldus Van der Velden.

Justitie doet strafrechtelijk onderzoek naar werkplaats

Ook politie en het Openbaar Ministerie (OM) doen onderzoek naar de werkplaats, bleek november vorig jaar. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op onder meer de uitgevoerde werkzaamheden.

Volgens het OM is tijdens de werkzaamheden vermoedelijk onvoldoende bescherming gebruikt. Er wordt daarom onderzocht of voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu zijn nageleefd.

Ook wordt onderzocht wie hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. Het OM liet in november weten dat het onderzoek enkele maanden zou duren, omdat het zeer complex is.

