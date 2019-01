Een man uit Vlissingen heeft woensdagavond een politieagent gebeten nadat hij op de Bermweg in Oost-Souburg werd aangehouden omdat hij een hekje omver had gereden en onder invloed van alcohol bleek te zijn.

Een getuige meldde rond 20.50 uur dat een automobilist een hekje bij een spoorwegovergang aan de Oude Veerhavenweg in Vlissingen omver had gereden en dat de bestuurder daarna was doorgereden. Agenten die op de melding afkwamen, troffen de beschadigde auto en bestuurder op de Bermweg in Oost-Souburg aan.

De bestuurder leek onder invloed van alcohol, waarop de agenten besloten een blaastest af te nemen. Daaruit bleek dat de man te veel had gedronken, waarna de agenten hem mee wilden nemen.

De man weigerde mee te werken. Op een gegeven moment werd hij zo agressief dat hij het dienstpistool van een van de agenten probeerde te pakken. Dat lukte hem niet, maar de man zag wel kans om een andere agent in zijn arm te bijten. De politieman raakte daarbij gewond en heeft aangifte van mishandeling gedaan.

De Vlissinger is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar wordt hij donderdag gehoord over het omverrijden van het hekje, maar ook over het geweld dat hij gebruikte tegen een politieagent.

De auto waar de man in reed is weggesleept door een takelbedrijf.