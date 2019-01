Voorzitter van de Omgevingsraad, Hans Alders, geeft het advies om Schiphol toch te laten doorgroeien naar 510 duizend vliegbewegingen per jaar. Dat schrijft de Volkskrant.

Dit persoonlijk advies is opmerkelijk, omdat de Omgevingsraad zelf verdeeld is. Gisteren maakte Alders nog bekend dat de verschillen zo groot zijn, dat er geen advies uit te brengen viel.

Volgens Albers is de 'netwerkfunctie van de luchthaven' belangrijk en moeten de belangen van KLM geen 'onherstelbare schade' worden toegebracht. De Volkskrant schrijft dat omwonenden 'verbijsterd' zijn over dit advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen.

Geen ruimte meer voor groei

Schiphol sprak in 2008 met omwonenden af dat het vliegveld tot 2020 mag groeien tot 500.000 vliegbewegingen per jaar. Op dat moment lag het aantal vliegbewegingen op 430.000 en was er dus voldoende ruimte voor groei. Inmiddels is die ruimte er amper meer.

Directeur Dick Benschop van Schiphol, heeft al gezegd dat hij de luchthaven na 2020 elk jaar licht wil laten groeien. Daar staan omwonenden van de luchthaven vooralsnog niet voor open. Volgens hen moet Schiphol zich eerst aan de huidige afspraken houden en op die manier vertrouwen winnen, voordat wordt gesproken over verdere uitbreiding.

In zijn persoonlijk advies zegt Alders dat er eerder afspraken waren gemaakt over groei tot 510 duizend vliegbewegingen, maar dat deze cijfers later weer naar beneden zijn bijgesteld. Er werd namelijk besloten dat Schiphol vier banen tegelijk mocht gebruiken op drukke momenten, wat extra overlast zou geven. In ruil daarvoor werd besloten het aantal vliegbewegingen naar beneden bij te stellen.

Volgens de Volkskrant wil Schiphol nu die vierdebaanregel alsnog oprekken en zo doorgroeien naar 540 duizend vliegbewegingen. Dat kan, zegt de luchthaven, want vliegtuigen zijn tegenwoordig veel stiller en schoner dan vroeger.

