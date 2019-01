Donderdag trekt de neerslag in de loop van de ochtend richting het noorden weg. De zon breekt hier en daar door, afgewisseld met wolkenvelden. De temperaturen liggen tussen de 1 en 4 graden.

Op sommige plekken valt de neerslag in de vorm van natte sneeuw, waarbij het lokaal glad kan zijn.

In de loop van de middag wordt het overal overwegend droog en is er een mix van wolkenvelden en zon. De meeste bewolking is in het noorden van het land. De zuidwestenwind is matig. Het wordt niet warmer dan 4 graden.

In de avond neemt de kans op bewolking weer toe. In de nacht van donderdag op vrijdag kan het opnieuw enkele centimeters gaan sneeuwen. Daarbij kan het opnieuw glad zijn.