De verwachte verkeerschaos bleef uit, maar er viel woensdag wel degelijk sneeuw op meerdere plekken in Nederland. Ook in de nacht van woensdag op donderdag en donderdag overdag kan er nog wat sneeuw vallen.

Een vrij smalle sneeuwzone zorgde voor grote verschillen in sneeuwval in het land. Weerplaza noemt Drenthe als voorbeeld. Zo viel in Emmen 7 centimeter sneeuw, terwijl er in Assen geen vlok te bekennen was.

Woensdagavond sneeuwde het stevig in onder meer Utrecht, Flevoland en Gelderland. Ook Groningen en Limburg kregen te maken met sneeuw. In Noord- en Zuid-Holland was voornamelijk sprake van natte sneeuw, die snel weer verdween.

Zeeuws-Vlaanderen kreeg de meeste sneeuwval te verwerken. Volgens Weerplaza viel daar 10 centimeter sneeuw, hoewel het weerbureau niet uitsluit dat elders lokaal meer kan zijn gevallen.

In de nacht van woensdag op donderdag blijft het op veel plaatsen nog sneeuwen. Vooral in het begin van de nacht kan het in Noord-Holland en in Overijssel nog even sneeuwen. Ook het noordoosten kan mogelijk nog een wit laagje verwachten.

Halverwege de nacht zullen de meeste sneeuwfronten verdwenen zijn. Wel kan in de (vroege) ochtend van donderdag lokaal nog een enkele sneeuwbui vallen. Dat zal dan vooral in het noorden van het land het geval zijn.

Donderdag begint glad, daarna lichte dooi

Door bevriezing van sneeuwresten en natte weggedeelten kan het in de nacht van woensdag op donderdag en donderdagochtend tijdens de spits lokaal glad zijn.

In de loop van de de dag trekken de buien via het noorden het land uit en wordt het op de meeste plekken droog. Er is dan ook ruimte voor de zon en de temperaturen komen dan weer uit boven het vriespunt. Het wordt 1 tot 4 graden.