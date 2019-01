Rijkswaterstaat heeft woensdag laten weten dat de avondspits normaal verloopt. Wel moeten weggebruikers lokaal rekening houden met mogelijke sneeuwval en gladheid. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle provincies, maar er zitten verschillen in de tijden waarop de waarschuwing van kracht is.

In de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg moeten automobilisten vanwege code geel al de hele dag alert zijn. In de overige provincies geldt de waarschuwing vanaf 19.00 uur en duurt die tot donderdagmiddag 12.00 uur.

Weggebruikers in het midden en zuiden van het land moesten rekening houden met winterse neerslag. In deze gebieden kon het tot in de avondspits sneeuwen.

Een woordvoerder van het KNMI meldt dat het sneeuwfront, dat richting het noorden trekt, zich langzamer verplaatst dan aanvankelijk werd gedacht.

Op de A28 bij Utrecht werd de avondspits aan het einde van de middag gestremd door een ongeluk, waardoor er richting Soesterberg maar één rijstrook open is. Het is nog niet bekend wanneer de weg weer volledig zal worden vrijgegeven.

Even na zessen liet de ANWB weten dat het "beduidend minder druk" was dan tijdens een normale woensdagavondspits.

Plaatselijk 1 tot 3 centimeter sneeuw

In het noorden van Nederland kan het in de loop van de avond licht gaan sneeuwen. Volgens Weerplaza gaat het mogelijk om natte sneeuw of regen.

Woensdag kan plaatselijk 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen. In Noord-Holland en een groot deel van Flevoland zal waarschijnlijk "nauwelijks" wat vallen, aldus het weerbureau. In het zuiden van Nederland valt juist meer sneeuw.

Doordat de temperatuur woensdagavond onder 0 komt, kunnen natte weggedeelten opvriezen. Dat kan volgens Rijkswaterstaat nog gevolgen hebben tot in de ochtendspits van donderdag.

Strooiwagens strooien 1 miljoen kilo zout

Sinds dinsdagavond rijden tientallen strooiwagens over de wegen. Die hebben al 1 miljoen kilo gestrooid en 20.000 kilometer gereden. De wagens blijven de komende uren actief.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Ook moet er rekening worden gehouden met een langere reistijd.

Vanwege de verwachte weersomstandigheden werd woensdag veel file verwacht tijdens de ochtendspits, maar die drukte bleef uit. Het was volgens de ANWB zelfs rustiger dan op een gewone dag. Vermoedelijk werkten veel mensen vanwege de voorspelde sneeuwval thuis.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!