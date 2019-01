Alle documenten over de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp zullen binnenkort openbaar worden gemaakt. Burgemeester Paulien Krikke van Den Haag meldt woensdag aan de gemeenteraad dat het dossier momenteel gereed wordt gemaakt.

Het is de bedoeling dat de documenten over twee weken worden aangeboden aan de gemeenteraad en de Onderzoeksraad. Zodra het dossier met de Onderzoeksraad is gedeeld, worden alle documenten ook openbaar gemaakt voor de Haagse gemeenteraad.

Eerder wilde de burgemeester niet alle informatie openbaar maken. Bij een raadsvergadering in Den Haag weigerde Krikke vorige week te melden op welke manier zij voorafgaand aan de jaarwisseling afspraken met de bouwers heeft gemaakt.

Vorige week dinsdag bleek uit een openbaar gemaakt convenant dat de gemeente Den Haag zich niet had gehouden aan haar eigen afspraken bij de opbouw van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp tijdens Oudjaarsnacht.

In het convenant staan afspraken over de opbouw van de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen. Zo mocht de brandstapel maar 35 meter hoog zijn, maar kwamen de bouwers op een stapel van 48 meter uit.

Onderzoeksraad doet onderzoek naar vreugdevuren

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet op verzoek van Krikke momenteel onderzoek naar de voorbereiding van het vuur en de problemen die na het aansteken ontstonden.

De resultaten van het onderzoek worden in het najaar verwacht.

Bij het vreugdevuur ontstond er door de harde wind een vonkenregen. De vonken zorgden voor tientallen brandjes. Veel huizen en voertuigen liepen schade op. Bij de vonkenregen vielen geen gewonden.