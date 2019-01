Hans Alders, de voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), heeft de opdracht om een advies uit te brengen over de groei van Schiphol teruggegeven aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Dat heeft Alders woensdagavond bekendgemaakt in het hoofdkantoor van Schiphol.

De ORS overlegde sinds begin vorig jaar over de uitbreiding van Schiphol. In december werd duidelijk dat de verschillende partijen het vermoedelijk niet eens zouden worden.

Alders zegt te hebben vastgesteld dat de verschillen zo groot zijn dat er geen advies is uit te brengen. "Als voorzitter heb ik geprobeerd een finaal voorstel te maken en heb vervolgens niet aan de partijen gevraagd of ze het ermee eens waren, maar of ze begrip hadden voor het advies dat ik uit zou brengen. Alle partijen hebben die vraag met 'nee' beantwoord", aldus Alders.

"Ik zag daardoor geen legitimatie om advies uit te brengen en heb vervolgens de minister op de hoogte gebracht. Nu is de politiek aan zet", vervolgt hij.

Advies zou in eerste instantie voor Kerst komen

Het was in eerste instantie de bedoeling dat Alders voor Kerst een advies zou uitbrengen aan minister Van Nieuwenhuizen, maar dat werd met ruim een maand uitgesteld. Alders sprak in december het vertrouwen uit dat er alsnog overeenstemming zou worden bereikt, maar dat is dus toch niet gelukt.

Schiphol sprak in 2008 met omwonenden af dat het vliegveld tot 2020 mag groeien tot 500.000 vliegbewegingen per jaar. Op dat moment lag het aantal vliegbewegingen op 430.000 en was er dus voldoende ruimte voor groei. Inmiddels is die ruimte er amper meer.

Directeur Dick Benschop van Schiphol, heeft al gezegd dat hij de luchthaven na 2020 elk jaar licht wil laten groeien. Daar staan omwonenden van de luchthaven vooralsnog niet voor open. Volgens hen moet Schiphol meer vertrouwen winnen voordat wordt gesproken over verdere uitbreiding.

Coalitiepartijen teleurgesteld over uitkomst overleg

De VVD stelt in een reactie de uitkomst van het overleg te betreuren. Volgens de partij is het duidelijk dat polderen niet meer werkt. De partij stelt dat de minister nu aan zet is.

Ook D66'er Jan Paternotte toont zich teleurgesteld over de uitkomst. "Er is blijkbaar iets geknapt in de relatie tussen luchtvaart en de bewoners", zegt Paternotte, die erop wijst dat er in het verleden nagenoeg altijd oplossingen werden gevonden in de overleggen.

Eppo Bruins van de ChristenUnie vindt het heel belangrijk dat de omwonenden meegenomen worden in het proces. "Nu de polder er niet uitkomt, zal de minister zelf een proces moeten neerzetten, waarbij ook wordt gewerkt aan voldoende draagvlak bij omwonenden."