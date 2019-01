De Bethelkerk in Den Haag stopt met de doorlopende kerkdienst waarmee de uitzetting van het uitgeprocedeerde Armeense gezin Tamrazyan wordt voorkomen. Dit is besloten na het akkoord over het kinderpardon.

"Om 13.30 uur is de afsluitende viering. Het blijft nauwelijks te bevatten dat het straks voorbij is en ook nog met dit resultaat", laat predikant Derk Stegeman woensdag weten. Het gezin verbleef sinds eind oktober in de kerk.

De gezinsleden vielen terug op een regeling waardoor ze, zolang de dienst gaande is, niet uit de kerk gehaald konden worden en uitgezet konden worden. Het gezin Tamrazyan kwam negen jaar geleden naar Nederland vanuit Armenië.

Volgens Stegeman, de coördinator van het kerkasiel, zou het "gekunsteld zijn" als doorgegaan wordt met de actie nu de coalitiepartijen nieuwe afspraken hebben gemaakt rondom het kinderpardon. Voor zogenoemde gewortelde kinderen, die eigenlijk het land al hadden moeten verlaten, komt er een nieuwe, ruimere beoordeling.

Volgens Stegeman hebben diverse Kamerleden van de coalitiepartijen verzekerd dat het gezin in Nederland mag blijven.

Tientallen vrijwilligers waren bezig met doorlopende kerkdienst

NU.nl sprak eind vorig jaar met de coördinatoren van het kerkasiel. Vrijwilligers hebben de doorlopende kerkdienst mogelijk gemaakt.

"We zijn begonnen met predikanten uit eigen kring, maar al snel sloten andere kerken zich aan. Heel veel voorgangers hebben zich aangemeld om een uur of meerdere uren in te vullen. Ruim 650 mensen zijn voorgegaan of zullen de komende weken voorgaan."

Ook waren er vijftig tot zeventig vrijwilligers die bijvoorbeeld boodschappen deden en andere zaken regelden.

