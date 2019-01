Maarten B., een 38-jarige huisarts uit Leiden, heeft woensdag van de rechtbank in Den Haag 5,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen wegens ontucht met onder anderen zijn dochtertje en minderjarige patiëntes.

De rechtbank in Den Haag achtte woensdag vrijwel alle aantijgingen van het Openbaar Ministerie (OM) tegen B. bewezen. Hij krijgt ook een beroepsverbod van vijf jaar.

De straf is iets lager dan de zes jaar celstraf en tbs met dwangverpleging die de aanklager had geëist. Dat komt doordat ontucht met één vriendinnetje van zijn dochter volgens de rechter niet was bewezen.

De man heeft ook kinderporno gemaakt en in zijn bezit gehad. Een deel van de filmpjes die B. heeft vervaardigd zijn gemaakt in huisartsenpraktijken in Schiedam en Amstelveen.

Ontuchtige handelingen te zien op beelden

Op de beelden zijn ontblote meisjes en jonge vrouwen te zien. Op zeven opnamen zijn daarnaast ook ontuchtige handelingen te zien, waarvan deskundigen hebben gesteld dat deze medisch onnodig waren.

De ontucht met zijn dochter heeft plaatsgevonden vanaf het moment dat zij twee jaar oud was. Later heeft de man ook ontucht gepleegd met twee vriendinnetjes van zijn kind.

B. heeft tijdens een eerdere zitting verklaard dat hij geen herinnering meer heeft aan de gebeurtenissen. Ook heeft hij enkele beschuldigingen tegengesproken.

De handelingen hebben plaatsgevonden van 2010 tot zijn aanhouding in 2017.

