De Efteling gaat enkele omstreden Afrikaanse en Aziatische stereotypen in de 35 jaar oude attractie Carnaval Festival aanpassen, zo heeft het sprookjespark woensdag bekendgemaakt.

"De poppen krijgen een uiterlijk dat beter past bij het huidige tijdsbeeld", aldus het attractiepark. Poppen krijgen bijvoorbeeld traditionele Afrikaanse klederdracht in plaats van neusringen en kroeshaar.

De Efteling gaat volgens looopings.nl drie decors aanpassen; die van Japan, China en Afrika. "Deze scènes zijn al sinds de opening in 1984 een vreemde eend in de bijt", legt een woordvoerder uit op de website. "De attractie laat zien hoe er over de hele wereld feest gevierd wordt, maar in deze landen is dat tot nu toe niet echt het geval."

In het verleden was er ophef over het vermeende racistische en kwetsende karakter van twee attracties in de Efteling: Carnaval Festival en Monsieur Cannibale. De Efteling kreeg daarover klachten, vooral van internationale bezoekers. Een actiegroep eiste dat de kwetsende clichés weggehaald zouden worden.

De Efteling benadrukt dat de aanpassingen op eigen initiatief gebeuren en dat Carnaval Festival herkenbaar blijft. "Het blijft een vrolijke rit om de wereld", zegt directeur Fons Jurgens.

Attractie gaat drie maanden dicht

Voor het grote onderhoud gaat Carnaval Festival drie maanden dicht (van 4 maart tot en met 31 mei). In totaal krijgen honderd van de 275 poppen van de show een opknapbeurt. Verder krijgt de techniek een update en krijgt de attractie energiezuinige verlichting. De operatie kost bij elkaar 3 miljoen euro.

Aanpassingen aan Monsieur Cannibale staan nog niet in de planning, maar worden zeker overwogen zodra de attractie onderhoud nodig heeft, aldus een woordvoerder.

