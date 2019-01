Onderzoek naar servers van zogenoemde PGP-telefoons heeft opnieuw miljoenen nieuwe berichten van criminelen opgeleverd. Deze berichten bevatten informatie die gebruikt kan worden voor tientallen strafrechtelijke onderzoeken.

Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekendgemaakt. De berichten zijn ontcijferd en leesbaar gemaakt door het Team High Tech Crime van het OM.

PGP staat voor Pretty Good Privacy. Deze beveiligingsstandaard werd gebruikt in door onder andere Ennetcom verkochte BlackBerry's, die populair waren bij criminelen.

Het bedrijf beloofde dat berichten niet te achterhalen waren door bijvoorbeeld de politie. Alle verzonden berichten werden echter op een server bewaard.

Eigenaren van servers worden vervolgd voor witwassen

De server van Ennetcom werd in 2016 ingenomen in Canada. Deze werd gekopieerd en overgebracht naar nederland. Ennetcom is een Nederlands bedrijf en de eigenaar, Danny M., wordt vervolgd voor witwassen.

In 2017 bleek dat 3,6 miljoen met PGP-telefoons verstuurde berichten van Ennetcom waren ontsleuteld, waardoor de politie ze kon lezen.

In datzelfde jaar werd in Costa Rica een server van PGP-Safe in beslag genomen. Ook dit geval gaat het om een Nederlands bedrijf dat gehuisvest is in Amsterdam. De eigenaren worden eveneens verdacht van witwassen.

De nieuwe berichten zijn gevonden in bijvoorbeeld de back-upsystemen van de servers. "We vinden elke dag nieuwe gegevens", aldus Jeichien de Graaf van het Landelijk Parket.

Berichten spelen in meerdere strafzaken een belangrijke rol

De berichten van de PGP-telefoons hebben al in meerdere strafzaken een belangrijke rol gespeeld.

In een rechtszaak die draaide een mislukte liquidatie in Diemen eind 2015, liet de rechter het gebruik van de berichten van Ennetcom voor het eerst als bewijs toe.