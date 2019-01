Woensdag trekken sneeuwbuien vanuit het zuiden langzaam over Nederland. In de meeste provincies geldt code geel vanwege mogelijke gladheid als gevolg van de sneeuwval.

Naar verwachting valt er op veel plaatsen zo'n 1 tot 3 centimeter sneeuw. In het zuiden kan dit oplopen tot 5 centimeter.

Code geel geldt voor alle provincies tot minstens middernacht. In Groningen en Friesland, waar het pas laat in de middag gaat sneeuwen, geldt de waarschuwing van 18.00 uur tot donderdagmiddag.

Het sneeuwfront ontwikkelt zich volgens het KNMI langzamer dan aanvankelijk gedacht.

Rijkswaterstaat waarschuwde voor een drukke ochtendspits, vooral in het zuiden van het land, maar de drukte bleef uit. De ANWB telde rond 7.50 uur bijna 80 kilometer file. "Zelfs voor een woensdag is dat weinig", aldus de organisatie.

Verkeer in de Randstad moet in de avondspits rekening houden met de sneeuw. In heel het land is en wordt zout gestrooid. Er zijn 350 sneeuwschuivers beschikbaar om het wegdek sneeuwvrij maken.

NS-treinen rijden volgens aangepaste dienstregeling

Ook op het spoor worden maatregelen getroffen tegen de verwachte sneeuwval. De treinen van de NS rijden uit voorzorg de hele dag volgens een aangepaste dienstregeling.

Er rijden woensdag minder treinen dan op een gewone werkdag. Op sommige trajecten moeten reizigers een extra overstap maken en daarnaast worden langere treinen ingezet.

Vooral reizigers in de spits moeten rekening houden met een langere reistijd en drukte in de trein. "Plan voor een zo actueel mogelijk advies uw reis kort voor vertrek", klinkt het advies van de NS.

De sneeuw veroorzaakt tot nu toe geen grote overlast in Nederland. In delen van Vlaanderen is tegen 9.00 uur meer dan 15 centimeter sneeuw gemeten, meldt De Standaard. Volgens de Belgische krant is deze hoeveelheid sneeuw binnen vijf uur gevallen.

