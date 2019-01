De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag voor een woning aan de Jan de Rooijstraat in Kaatsheuvel een gewonde 64-jarige vrouw aangetroffen, die ter plekke is overleden. De 28-jarige zoon van het slachtoffer is aangehouden.

Volgens de politie, die werd getipt over een verdachte situatie, is de vrouw vermoedelijk met geweld om het leven gebracht. De opgepakte man wordt dan ook verdacht van moord of doodslag, zegt de politie woensdag tegen NU.nl.

Een half uur nadat de vrouw werd aangetroffen, werd de verdachte aangehouden, op zo'n 2 kilometer van waar de vrouw werd gevonden.

De politie is een onderzoek gestart. De omgeving is afgezet, er wordt sporenonderzoek verricht en er worden mensen verhoord.

