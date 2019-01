De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag voor een woning aan de Jan de Rooijstraat in Kaatsheuvel een vrouw dood aangetroffen. De 28-jarige zoon van het slachtoffer is aangehouden.

Volgens de politie, die werd getipt over een verdachte situatie, is de vrouw met geweld om het leven gebracht. De opgepakte man wordt dan ook verdacht van moord of doodslag, zegt de politie woensdag tegen NU.nl.

De politie kreeg rond 4.00 uur een melding over een conflict in een woning aan de Jan de Rooijstraat, waarop meerdere eenheden ter plaatse kwamen.

De agenten troffen in de voortuin van de woning een overleden vrouw aan. De politie gaat ervan uit dat zij de 64-jarige bewoonster is, maar haar identiteit is nog niet officieel vastgesteld.

Verdachte blijkt zoon van slachtoffer

In diezelfde woning verbleef ook een 25-jarige vrouw met haar zoontje van zes maanden. Uit het onderzoek dat de politie ter plaatse uitvoerde, bleek dat de 28-jarige ex-vriend van die vrouw, tevens de zoon van het slachtoffer, verdachte is in de zaak. Hij zou het huis eerder zijn binnengedrongen.

Kort voor de komst van de politie zou de verdachte in een auto zijn weggereden, maar hij werd rond 4.40 uur aangehouden op zo'n 2 kilometer van waar het slachtoffer werd gevonden.

Burgemeester deelt haar medeleven

Burgemeester Hanne van Aart van de gemeente Loon op Zand deelde woensdag haar medeleven met de nabestaanden. "Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Samen met het wijkteam zorgen we voor een goede opvang voor de omwonenden.”

De politie is een onderzoek gestart. Er wordt sporenonderzoek verricht en getuigen en betrokkenen worden gehoord.

