Woensdag trekken er sneeuwbuien over het hele land. Op veel plaatsen valt er zo'n 1 tot 3 centimeter, hoewel dit landinwaarts kan oplopen tot 8 centimeter. Het KNMI heeft opnieuw code geel afgekondigd.

De sneeuw komt vanaf het zuiden ons land in. De ochtendspits in Zeeland moet rekening houden met natte sneeuw en temperaturen van net boven nul. De ANWB verwacht een drukke woensdagochtendspits. Ook de NS heeft de dienstregeling aangepast.

In totaal kan er in het zuiden zo'n 2 tot 5 centimeter sneeuw vallen. In de rest van het land is dat 1 tot 3 centimeter. In de middag gaat het alweer dooien, waardoor de sneeuw enigszins papperig kan worden.

De wind is zwak en de temperatuur blijft rond de 3 graden steken.