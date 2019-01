Na twee testtoestellen wordt woensdag in de Verenigde Staten de eerste operationele F-35 Lightning II officieel overgedragen aan de Nederlandse luchtmacht. Dat gebeurt tijdens een speciale ceremonie in Fort Worth in de staat Texas.

Lockheed Martin bouwt het toestel, ook wel bekend als de Joint Strike Fighter (JSF). Dit jaar draagt de fabrikant nog zeven F-35's over aan de luchtmacht. Twee hiervan worden in de fabriek in Italië gebouwd en die worden eind dit jaar op vliegbasis Leeuwarden gestationeerd. De andere blijven in de VS voor trainingen.

Bij de ceremonie zijn onder anderen staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) en de Commandant der Strijdkrachten, Rob Bauer.

De F-35 is de vervanger van de F-16 waarmee de luchtmacht sinds 1979 vliegt. In totaal koopt Defensie 37 van deze gevechtsvliegtuigen, die voor de radar minder zichtbaar zijn. Het ministerie kondigde vorige maand aan nog eens vijftien F-35's te willen aanschaffen. De testtoestellen werden al in 2013 geleverd.

De F-35 is het duurste gevechtsvliegtuig dat ooit is ontwikkeld. Het is een internationaal project onder Amerikaanse leiding waaraan ook Nederland deelneemt. De ontwikkeling duurde veel langer dan verwacht en er waren veel tegenslagen, onder meer op het gebied van de software.

