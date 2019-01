Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag een jaar cel geëist tegen een 44-jarige kalverhouder uit Baarle-Nassau. Twee jaar geleden werd op zijn erf een groot drugslab aangetroffen.

Volgens de aanklager is de boer medeplichtig aan de productie van de drugs. De verdachte zegt dat hij er niks van wist en niet naar de politie durfde te stappen, omdat hij werd bedreigd.

Het drugslab werd in januari 2017 ontdekt in een schuur, nadat de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Baarle-Nassau ontregeld raakte door drugsafval.

Volgens de politie is er twee jaar lang speed geproduceerd. De politie denkt dat er zeker 4.000 kilo pure (onversneden) amfetamine is gemaakt, goed voor 400 miljoen lijntjes speed.

Verdachte zegt dat hij schuur verhuurde

Verdachte Wilco de F. zegt dat hij de leegstaande schuur verhuurde aan een meubelmaker. Hij kreeg pas in de zomer van 2016 argwaan. Tijdens een confrontatie met twee mannen op zijn erf werd een pistool tegen zijn hoofd gezet.

De kalverhouder moest van de mannen zijn mond houden en uit de buurt blijven. Anders zouden zij de vrouw en kinderen van De F. iets aandoen.

Huilend vertelde de 44-jarige man dinsdag in de rechtbank dat hij niet naar de politie durfde te gaan. "Ik wist het niet meer", aldus de kalverhouder.

De officier van justitie gelooft niet dat De F. helemaal niets wist van het drugslab. "Hij was niet tot in detail op de hoogte of het meesterbrein, maar heeft het wel toegelaten", zei ze in de rechtbank in Breda.

Volgens advocaat Mark Broere is de bedreiging een reden om De F. geen straf op te leggen. "Het verhaal over zijn angst is niet verzonnen. Zijn emotie is oprecht."

De rechter doet op 12 februari uitspraak.

