Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in hoger beroep 56 maanden cel en tbs met voorwaarden geëist tegen een 51-jarige basketbalcoach uit Mijdrecht. De man wordt verdacht van het misbruiken van drie pupillen tussen 2000 en 2002.

De rechtbank in Utrecht legde de man in 2017 een gevangenisstraf van 42 maanden en tbs met verpleging op. De verdachte ging vervolgens in hoger beroep.

Het OM is ervan overtuigd dat de man tussen 2000 en 2002 jeugdspelers in de provincie Utrecht heeft misbruikt. Ook zou hij tussen 2014 en 2016 twaalf minderjarige jongens hebben aangezet tot seksuele handelingen voor de webcam door zich voor te doen als jong meisje.

De advocaat-generaal spreekt van ernstige strafbare feiten. De verdachte zou onder meer misbruik hebben gemaakt van zijn positie als coach door vertrouwen te wekken bij de kinderen, hun ouders en de betrokken sportclubs. "Hij heeft dat vertrouwen ernstig beschaamd", aldus de advocaat-generaal.

De slachtoffers met wie de verdachte via internet contact zocht, zijn door hem misleid. Hij deed zich namelijk voor als een minderjarig meisje, zegt de advocaat-generaal.

Man onderzocht door Pieter Baan Centrum

De man is in hoger beroep onderzocht door het Pieter Baan Centrum. Ook heeft de reclassering meerdere rapportages aangeleverd. De bevindingen en adviezen zijn door het OM meegenomen, waarna ook de maatregel van tbs met voorwaarden is geëist.

Het gerechtshof in Arnhem doet naar verwachting over vier weken uitspraak.

