Het ministerie van Defensie heeft vier officiële meldingen gekregen over gezondheidsklachten als gevolg van vuilverbranding in kuilen in Afghanistan. Dat heeft minister van Defensie Ank Bijleveld dinsdag laten weten tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Vuil, medicijnresten en ander afval werden verbrand in zogenoemde burn pits op de militaire basis die Nederland in de Afghaanse provincie Uruzgan had.

Bij advocaat Ferre van de Nadort hebben zich tientallen militairen gemeld die denken dat ze ziek zijn geworden door de giftige gassen van de burn pits.

Sadet Karabulut (SP) vroeg de minister om opheldering. Volgens haar zijn de problemen al jaren bekend en zijn de klachten door het ministerie "genegeerd".

De minister wil eerst alle klachten boven tafel krijgen. Ze wil in gesprek met advocaat Van de Nadort en de veteranen die zich bij hem hebben gemeld. Er is intussen een intern meldpunt bij Defensie opgezet waar de klachten kunnen worden doorgegeven. Bijleveld zal "desnoods onafhankelijk onderzoek" naar de kwestie laten uitvoeren.

D66'er Salima Belhaj wil dat alle Nederlandse militairen die in Afghanistan actief waren een brief krijgen waarin staat dat zij zich moeten melden als zij gezondheidsklachten hebben. "De minister moet actief werkgeverschap tonen", meent Belhaj. Bijleveld gaat over het voorstel nadenken.

