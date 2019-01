De politie heeft dinsdag een twintigjarige man uit Helmond opgepakt in verband met het lek steken van zeker twaalf autobanden drie weken geleden in het Noord-Brabantse Deurne. Ook werden toen meerdere auto's in brand gestoken.

Waar de man precies van wordt verdacht, is niet bekend. Hij zit vast voor verder onderzoek.

In onder meer het weekend van 12 en 13 januari werden autobanden lekgestoken in de Deurnese wijken Koolhof en Heiakker. Eerder die week werden in dezelfde wijken twee auto's in de brand gestoken.

Een buurtbewoner waarschuwde de politie nadat ze een jongen had gezien in de buurt van de vernielingen. Verder onderzoek van de politie leidde tot de aanhouding van de man.

