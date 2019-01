Jan V. (63) en Jolanda H. (54) zijn dinsdag veroordeeld tot vier en drie jaar celstraf voor het oplichten van een groot aantal horecazaken in Nederland. Het echtpaar sliep zonder te betalen in hotels en bed and breakfasts.

De twee vertelden smoesjes waarom ze niet betaalden en beloofden telkens alsnog te betalen, maar gingen er daarna stiekem vandoor. Dit deden ze van augustus 2017 tot half augustus vorig jaar.

Het stel lichtte ook particulieren op. Met een zielig verhaal haalden ze met name leden van kerkgenootschappen over om hen geld te geven. Die kregen dat niet meer terug.

Meer dan zestig ondernemers en particulieren werden opgelicht; sommigen zijn voor 100 euro gedupeerd, anderen voor duizenden.

De meeste gedupeerden komen uit Noord-Nederland en Overijssel. In totaal moeten V. en H. 16.000 euro schadevergoeding betalen aan zo'n veertig gedupeerden.

Het stel uit Drenthe stapte in augustus zelf naar de politie toen een hoteleigenaar een foto van hen op Facebook plaatste.

Echtpaar ging geraffineerd te werk

Volgens de rechtbank ging het stel geraffineerd te werk, door onder meer valse namen en woonplaatsen op te geven. Zo zouden ze bewust kleine hotels en bed and breakfasts, waar ze niet vooraf hoefden te betalen, uitgekozen hebben.

"Ze maakten bewust misbruik van het vertrouwen en de goedwillendheid van mensen", aldus de rechtbank. Het ging zo ver dat ze op een avond in een hotel met het personeel zaten te borrelen. Iedereen omschreef V. en H. als aardige mensen.

V. vertelde de meeste fantasieverhalen. Hij deed zich bij mensen met een defensieachtergrond bijvoorbeeld voor als ex-militair. "Zo werd ook misbruik gemaakt van het vertrouwen en het kameraadschap dat bestaat onder oud-militairen."

V: 'Het was een kwestie van overleven'

Het echtpaar begon met het oplichten van ondernemers en particulieren, nadat ze uit hun huis in Bovensmilde waren gezet en omdat ze geen geld hadden. Het was volgens V. "een kwestie van overleven".

V. en H. hebben in de strafzaak tegen hen alles bekend. Ze vertelden ook veel spijt te hebben. "Ik wil hier beslist niet de indruk wekken dat het jaar waarin wij rondtrokken een feestje was", vertelde V.

Ze reisden vaak met de bus, maar stalen soms ook fietsen bij de horecagelegenheden, om zo verder te kunnen reizen. De fietsen verkochten ze later.

Meerdere veroordelingen voor oplichting

De man licht al 23 jaar mensen op, bleek tijdens de rechtszaak. Hiervoor is hij meerdere malen veroordeeld. In 2003 leerde H. hem kennen. Voor haar is het de vijfde veroordeling .

Beiden hebben een persoonlijkheidsstoornis en zijn in de gevangenis met therapie begonnen om hun leven te beteren.

Het vonnis van de rechtbank in Assen komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

