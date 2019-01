Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag gevangenisstraffen tot drie jaar en boetes tot 150.000 euro geëist tegen drie bedrijven en de leidinggevenden ervan vanwege fraude met paardenvlees.

De leidinggevende van slachterij Van Hattem Vlees, Ben van H. (52), hoorde een celstraf van drie jaar tegen zich eisen. Het OM eiste een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk, tegen de leidinggevende van vleeshandelaar Meatmaster en die van vrieshuis Grolleman.

Slachthuis Van Hattem kwam begin 2014 in beeld door een nieuw paardenvleesschandaal. Meatmaster en Grolleman wordt door het OM verweten dat zij niet hebben ingegrepen.

De officier van justitie neemt het de verdachten onder meer kwalijk dat pallets met vlees onjuist zijn geëtiketteerd met het oog op traceerbaarheid. "Aanduidingen en vermeldingen van met name de aard, identiteit, oorsprong of herkomst van het vlees zijn niet juist en onvolledig."

Zo is, door valsheid in geschrifte, ongeveer 400.000 kilo vlees niet meer te herleiden naar de bron, wat mogelijke risico's voor de gezondheid vormt. Hierdoor is volgens het OM een verkeerde indruk gewekt en een onjuiste voorstelling van zaken gegeven. "Dat is misleidend", aldus de officier.

OM: 'Consumentenvertrouwen ernstig ondermijnd'

Ook vindt het OM dat het consumentenvertrouwen ernstig is ondermijnd. "Op het etiket moet staan wat erin zit, de vlag moet de lading dekken. Als we daar niet meer op kunnen vertrouwen, is het einde zoek."

De officier van justitie stelt dat de verdachten het "niet zo nauw hebben genomen met de regels van voedselveiligheid en consumentenvertrouwen omwille van productie en geld verdienen".

'Vleeshandelaar en vrieshuis faciliteerden valsheid in geschrifte'

Volgens het OM hebben vleeshandelaar Meatmaster en vrieshuis Grolleman de valsheid in geschrifte van Van Hattem gefaciliteerd en werkten zij hieraan mee.

Zo zouden de bedrijven "klakkeloos" hebben aangenomen wat de opdrachtgever hen vroeg, en hebben ze dat vervolgens uitgevoerd, aldus de officier van justitie. "Ze hadden moeten zien dat de vermelding de lading niet dekte. Tussenhandelaren zoals Meatmaster en vrieshuizen zoals dat van Grolleman faciliteren en maken het mogelijk dat slachterijen als Van Hattem Vlees lange tijd met hun werkwijze wegkomen."

De leidinggevenden van Meatmaster en Grolleman zeggen niet te hebben geweten dat Van Hattem pony's verwerkte.

Paardenvlees aangetroffen in rundvleesproducten

De opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) startte een onderzoek na het ontvangen van klachten uit Engeland en Ierland, waar in januari 2013 paardenvlees werd aangetroffen in rundvleesproducten.

Die producten zouden ook afkomstig zijn van Van Hattem BV uit Dodewaard. Ook in Frankrijk werden snippers van paardenvlees aangetroffen in producten die afkomstig waren van deze slachterij.

Op de etiketten van de producten werd niet vermeld dat er paardenvlees in zat; de producten zouden alleen rundvlees bevatten.

Van Hattem: 'Aandeel paardenvlees minimaal'

Van Hattem benadrukte tijdens de zitting op maandag dat het aandeel paardenvlees in rundvlees minimaal is geweest. "We verwerkten per week 550 runderen, duizend schapen en geiten en 5,5 pony's. Het ging om een heel klein deel van de omzet."

Naast de celstraffen eiste de officier van justitie dinsdag een geldboete van 150.000 euro tegen Van Hattem en een geldboete van 75.000 euro tegen Meatmaster en Grolleman.

