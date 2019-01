De rechter heeft dinsdagmiddag nog geen uitspraak gedaan in de zaak tegen Lelystad Airport, die door een vrouw uit Dronten was aangespannen. De vrouw claimde dat ze door de gefaseerde uitbreiding van het vliegveld aanzienlijke schade oploopt.

De vrouw had een schadevergoeding geëist, maar dat verzoek was door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) afgewezen.

Volgens de rechter is dat besluit onvoldoende onderbouwd en daarom geeft de rechter het ministerie extra tijd om tot een voldoende onderbouwd besluit te komen.

Het ministerie moet binnen twee weken aangeven of het daarop ingaat en als dat het geval is, dan heeft het ministerie 26 weken de tijd om tot het nieuwe besluit te komen. Tot die tijd doet de rechter geen uitspraak over de zaak.

Zaak aangespannen omdat vrouw niet tegen geluidsprikkels kan

De vrouw uit Dronten had de zaak aangespannen omdat ze niet tegen geluidsprikkels kan en mede daarom was ze op een afgelegen plaats gaan wonen. Als in 2020 het vliegveld in Flevoland opengaat voor commerciële vluchten, betekent het dat er ook vliegtuigen over haar huis zullen vliegen.

Daarnaast zou ook haar huis in waarde zijn gedaald door de vliegtuigen die in de toekomst overvliegen.

De vliegtuigen die vanaf 2020 vanaf Lelystad Airport vertrekken moeten tientallen kilometers relatief laag blijven vliegen. Als ze verder zouden stijgen, zouden ze vliegverkeer dat Schiphol nadert in de weg zitten.

Bewoners van omliggende provincies zijn bang dat ze door de zogeheten laagvliegroutes geluidsoverlast gaan ervaren.

Onzeker of opening in 2020 haalbaar is

Overigens is het nog onzeker of het vliegveld daadwerkelijk in 2020 opengaat. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) houdt nog altijd vast aan die datum, maar door tegenslagen wordt het halen van de streefdatum "steeds ingewikkelder", zei de minister in december.

De minister wil dat vakantievluchten vanaf Schiphol verhuizen naar Lelystad Airport. De ruimte die daardoor vrijkomt op Schiphol moet dan worden benut door voor Nederland economisch gunstige vluchten.

De Europese Commissie gaf geen groen licht voor die plannen en stelde dat luchtvaartmaatschappijen niet gedwongen kunnen worden naar Lelystad Airport te verhuizen en dat het vliegveld ook autonoom moet kunnen groeien, iets wat in eerste instantie niet in de plannen van de minister stond.

Inmiddels heeft de minister een nieuw plan bij de Europese Commissie ingediend. Die moet daar nog een oordeel over vellen.