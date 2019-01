Het aantal mensen dat een verzoek tot voornaamswijziging heeft aangevraagd, is sinds 2015 met meer dan 20 procent gestegen in Nederland. In 2018 ontving de rechter 608 verzoeken, terwijl in 2015 nog 503 verzoeken werden ingediend.

In 2017 wilden 567 mensen hun voornaam veranderen. Het is niet duidelijk waar de stijging door veroorzaakt is.

"De redenen om een voornaam te laten wijzigen, lopen erg uiteen", zegt Nieke de Waele van de rechtbank Gelderland. Zo willen de ouders van een geadopteerd kind hem of haar mogelijk graag een eigen voornaam geven. Ook een transgender die van geslacht is veranderd kan een voornaamswijziging indienen.

Om je voornaam te wijzigen moet je via een advocaat een verzoek indienen bij een rechter. Die velt dan een oordeel over dat verzoek, waarbij gekeken wordt waarom iemand zijn of haar voornaam wil veranderen.

Veel vrijheid in kiezen nieuwe voornaam

Wat betreft het kiezen van een nieuwe voornaam bestaat er behoorlijk wat vrijheid. Zo hoeft het geen veelgebruikte naam te zijn.

Wat echter niet mag, is het kiezen van een ongepaste naam, zoals een scheldwoord. Ook mag geen veelvoorkomende achternaam gekozen worden als voornaam, zoals Janssen.

Tegelijkertijd komt het afwijzen van een voornaam door de rechter zelden voor.

