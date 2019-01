Heel Nederland krijgt woensdag naar verwachting te maken met sneeuwval. Volgens diverse weerdiensten gaat er in alle provincies een laagje sneeuw van enkele centimeters vallen. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De KLM schrapt vluchten.

Het blijft dinsdag zonnig en droog, voorspelt het KNMI. Maar in de avond komt er vanuit het zuidwesten meer bewolking. Deze wordt in de loop van de nacht 'dikker', met lichte sneeuwval tot gevolg.

Dit gebied trekt in de loop van de woensdag over het land naar het noordoosten, aldus de meteorologische dienst. Op veel plaatsen levert dat uiteindelijk een sneeuwdek van zeker tussen de 1 en 3 centimeter op.

Met name in het zuiden kan lokaal wat meer vallen. Later in de ochtend en in de middag gaat de neerslag in het zuidwesten over in natte sneeuw of regen. De middagtemperatuur loopt uiteen van 4 graden Celsius in het zuidwesten tot 1 graden Celsius in het noordoosten.

Code geel trekt mee met het sneeuwfront

De code geel wordt in de nacht van dinsdag op woensdag om 2.00 uur van kracht voor Zeeland en trekt vervolgens met het sneeuwfront mee over het land. In Groningen en Drenthe is de code het langst van kracht; tot woensdagavond middernacht.

De code geel geldt voor alle provincies. Het verkeer in zowel de ochtend- als de avondspits gaan naar verwachting last ondervinden van de sneeuwval.

Verkeer moet rekening houden met overlast

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers met klem om in de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag rekening te houden met winterse omstandigheden op de weg. De combinatie van sneeuw en ijzel kan "verraderlijke gladheid" veroorzaken.

De wegdienst adviseert automobilisten met klem de rijstijl aan te passen aan de weersomstandigheden en de snelheid structureel te matigen. Rijkswaterstaat is woensdag met twaalfhonderd medewerkers, 546 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers paraat om de overlast door de sneeuw tot een minimum te beperken.

In Noord-Brabant en Gelderland valt meer sneeuw

Weerplaza voorspelt dat de meeste sneeuw in het zuidoosten van het land valt. "In Limburg, het oosten van Noord-Brabant en delen van Gelderland kan 4 tot 8 centimeter sneeuw vallen, in de Limburgse heuvels sluiten we ruim 10 centimeter niet uit."

In deze gebieden geldt de code geel vrijwel de hele dag.

KLM schrapt vluchten

De KLM heeft voor woensdagochtend twintig vluchten geschrapt vanwege het verwachte winterse weer. In de Randstad wordt in de ochtenduren behoorlijk wat sneeuw verwacht.

KLM raadt reizigers aan om de status van hun vlucht woensdag goed in de gaten te houden. De luchtvaartmaatschappij monitort het weer voortdurend.

Schiphol houdt ook rekening met het winterse weer. De luchthaven heeft materieel en mensen paraat staan die kunnen worden ingezet om onder meer de start- en landingsbanen schoon te houden als er veel sneeuw valt.

Rotterdam The Hague Airport heeft ook mensen stand-by voor de sneeuwschuivers als dat nodig is. Het vliegverkeer op de luchthaven moest vorige week tijdelijk worden opgeschort vanwege de sneeuwval.

Nog geen besluit over NS-dienstregeling

De NS laat desgevraagd weten dat er nog geen besluiten genomen zijn over het eventueel aanpassen van de dienstregeling. "Het kan met de huidige weermodellen nog alle kanten opgaan", aldus een woordvoerder.

De spoorwegen nemen dinsdag aan de eind van de dag een besluit over de mogelijke aanpassingen.

