Heel Nederland krijgt woensdag naar verwachting te maken met sneeuwval. Volgens diverse weerdiensten gaat er in alle provincies een laagje sneeuw van zeker tussen de 1 en 3 centimeter vallen.

Het blijft dinsdag zonnig en droog, voorspelt het KNMI. Maar in de avond komt er vanuit het zuidwesten meer bewolking. Deze wordt in de loop van de nacht 'dikker', met lichte sneeuwval tot gevolg.

Dit gebied trekt in de loop van de woensdag over het land naar het noordoosten, aldus de meteorologische dienst. Op veel plaatsen levert dat uiteindelijk een sneeuwdek van zeker tussen de 1 en 3 centimeter op.

Met name in het zuiden kan lokaal wat meer vallen. Later in de ochtend en in de middag gaat de neerslag in het zuidwesten over in natte sneeuw of regen. De middagtemperatuur loopt uiteen van 4 graden Celsius in het zuidwesten tot 1 graden Celsius in het noordoosten.

Zeker in Brabant en Gelderland valt meer sneeuw

Ook Weerplaza voorspelt in het hele land sneeuwval, die een paar uur kan aanhouden. "In het zuidoosten van het land valt de meeste sneeuw", voorspelt weerman Raymond Klaassen.

"In Limburg, het oosten van Brabant en delen van Gelderland kan 4 tot 8 cm sneeuw vallen, in de Limburgse heuvels sluiten we ruim 10 cm niet uit." In de kustgebieden wordt de minste sneeuw verwacht.

Verkeer in avondspits gaat problemen krijgen

Door de sneeuw wordt het in de loop van de dag op veel plaatsen glad. Het verkeer moet rekening houden met extra reistijd, waarschuwt Weerplaza. "Met wat geluk merkt het grootste deel van de ochtendspits nog nauwelijks iets van de sneeuw. Alleen in het zuiden en zuidwesten zal de ochtendspits waarschijnlijk al hinder ondervinden van de sneeuw", analyseert Klaassen.

"In een groot deel van het land zal de avondspits wel veel last hebben van de sneeuw." Het KNMI heeft vooralsnog geen code geel afgegeven voor woensdag.

