Gedetineerde ontsnapt uit ziekenhuis Goes

Een gedetineerde is dinsdagochtend ontsnapt uit een ziekenhuis in Goes. De man is een uur later in de buurt van het station van de stad aangehouden.

Een woordvoerder van de politie bevestigt aan NU.nl dat de man is ontsnapt na medisch onderzoek in het ziekenhuis. Hij werd daarbij begeleid door agenten.

Na de ontsnapping is de politie een grote zoekactie gestart, waarop de man na een uur werd aangehouden.

De politie wil verder niets kwijt over hoe de man is ontsnapt.