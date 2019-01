De advocaat van Naoufal 'Noffel' F., Inez Weski, wil meer duidelijkheid over de rol van Iran bij de dood van Mohammad Reza Kolahi Samadi in Almere in 2015. Volgens justitie heeft F. die moord uitgelokt.

Dat is dinsdag duidelijk geworden tijdens een inleidende zitting die draait om liquidatie van Samadi, die in Nederland ingeschreven stond als Ali Motamed.

De man werd in december 2015 doodgeschoten in zijn woonplaats Almere, volgens de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD waarschijnlijk in opdracht van Iran. Dit onderzoek kan volgens Weski ontlastend zijn voor haar cliënt, die overigens alles ontkent.

Samadi zou verantwoordelijk zijn geweest voor een bomaanslag in Iran in 1981 met 73 doden tot gevolg. Hij was in dat land bij verstek tot de dood veroordeeld.

Informatie van AIVD niet gedeeld met Openbaar Ministerie

De officier van justitie maakte dinsdag duidelijk dat het motief voor de moord op Samadi op basis van strafrechtelijk onderzoek nooit met zekerheid is vastgesteld, ondanks het vermoeden van de AIVD.

Er is ook geen link gevonden tussen F., de vermoedelijke uitvoerders van de moord op Samadi en Iran. De relevantie daarvan zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) ook verwaarloosbaar zijn, omdat die eventuele link niets over de betrokkenheid van de verdachten zegt.

Daarnaast is het volgens de inlichtingenwet ook niet mogelijk om informatie van de inlichtingendiensten toe te voegen aan het dossier.

De rechtbank doet op een later moment uitspraak over alle verzoeken.

Bewijs tegen verdachte afkomstig van PGP-toestel

In februari van vorig jaar werden twee mannen aangehouden die de moord op Samadi zouden hebben uitgevoerd. Het vermoeden van het OM is dat F. deze mannen heeft aangestuurd door ze 130.000 euro in het vooruitzicht te stellen.

Het bewijs tegen F. komt van een PGP-toestel van Randall D., dat op 25 november 2015 in beslag werd genomen na de aanhouding van D. op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van Lucas Boom in juni van dat jaar.

Uit onderzoek naar het toestel bleek dat het de bedoeling was dat D. Samadi zou vermoorden. Dit was af te leiden uit berichten die afkomstig waren van een met CWX beginnend e-mailadres, waarvan is vastgesteld dat het van 'Noffel' was.

Dat laatste gebeurde in het onderzoek naar de uiteindelijk mislukte liquidatie op Peter 'Pjotr' R. in Diemen in november 2015. F. werd voor het aansturen van die moordpoging tot achttien jaar cel veroordeeld. Het hoger beroep in die zaak begint vrijdag.

Naam van F. valt in meer strafrechtelijke onderzoeken

De naam van 'Noffel' (38) valt in meer strafrechtelijke onderzoeken. Zo wordt hij ook gekoppeld aan de opdracht tot de moord van Vincent Jalink in mei 2016.

Er wordt eveneens onderzoek gedaan naar zijn mogelijk relatie met Ridouan Taghi en Richard R., die ook wel bekendstaat als 'Rico de Chileen'.

