Drie woningen die zijn getroffen door de explosie in de Haagse Jan van der Heijdenstraat, worden gesloopt. Intussen mogen geëvacueerde bewoners van de Pasteurstraat en de Zacharias Jansenstraat weer terug naar huis.

Na de explosie werden 44 woningen ontruimd, waaronder 7 in de Pasteurstraat en 10 in de Zacharias Jansenstraat. Het is niet duidelijk wanneer de bewoners van de Jan van der Heijdenstraat naar huis mogen.

In die laatstgenoemde straat worden drie woningen gesloopt. Daar vond zondagmiddag een explosie plaats.

Het streven is om de woningen direct vrij te geven zodra het onderzoek dit toelaat, zegt de politie. Hoewel op dit moment de oorzaak een gasexplosie lijkt te zijn, houdt de politie in haar onderzoek alle mogelijkheden open.

In de nacht van zondag op maandag verbleven zo'n dertig bewoners noodgedwongen in een hotel, dat de gemeente Den Haag voor hen had geregeld als noodopvang.

Krikke: 'Impact van de klap is enorm'

De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft maandagmiddag met een groep bewoners gesproken. "De impact van de klap is enorm", laat ze via een schriftelijke verklaring weten. Daarin laat ze ook weten stil te worden van wat er is gebeurd.

Later op de avond sprak Krikke haar bewondering uit voor het geduld van de bewoners, nadat bekend werd dat een deel weer naar huis mocht. "Ik snap heel goed dat het voor hen lang heeft geduurd." Ook liet ze weten de bewoners van de Jan van der Heijdenstraat zo goed mogelijk te ondersteunen.

Door de explosie raakten in totaal tien mensen gewond. Acht van hen moesten naar het ziekenhuis. De ernst van hun verwondingen is niet bekendgemaakt. Maandag lagen vier slachtoffers nog in het ziekenhuis. Drie van hen liggen op de intensive care.

