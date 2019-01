De A7 is bij de Afsluitdijk in de richting van Friesland afgesloten vanwege een dodelijk ongeval. De weg is maandagavond dicht tussen Den Oever en Breezanddijk, meldt de ANWB.

Bij het ongeval met twee voertuigen kwam één persoon om het leven. Een andere betrokkene is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 20.00 uur. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Automobilisten die vanuit Amsterdam komen, kunnen het best omrijden via de A6 richting Lelystad. Verkeer vanuit Den Helder kan via de dijk Enkhuizen-Lelystad rijden.

De A7 gaat pas weer open als de politie klaar is met het onderzoek en de vangrail is gerepareerd. Volgens de ANWB blijft de weg richting Friesland waarschijnlijk tot na middernacht dicht.

Op maandagmiddag was de A7 ook al dicht bij Den Oever vanwege een technische storing van de Stevinsluizen. Verkeer richting het noorden van Nederland werd toen aangeraden om te rijden via Flevoland.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!