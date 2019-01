Volgens justitie werd de man door de verdachte verantwoordelijk gehouden voor een roof. Een opslagbox in Delft zou de aanleiding voor de mishandeling zijn geweest.

De box was in 2016 leeggeroofd. "Vermoedelijk zijn bij die inbraak drugs en wapens gestolen. En daar is iemand boos om geworden", aldus het OM.

Op de bewuste 10 februari 2017 werd een manager van het opslagbedrijf naar huis gevolgd. Bij zijn voordeur werd hij "gegrepen". Hij kreeg hier al klappen en kreeg met een taser elektrische schokken toegediend.

'We denken dat we de verkeerde hebben'

Volgens het OM dachten de mannen in de eerste instantie dat het slachtoffer achter de roof zat. Maar na een "minuut of tien krijgen ze in de gaten dat ze fout zitten", aldus het OM.

"We denken dat we de verkeerde hebben", zeiden ze volgens de officier van justitie. "We denken niet dat jij het bent. Sorry daarvoor."

Maar hier bleef het volgens het OM niet bij, want de man uit Rijswijk werd vervolgens op zijn bed gezet en tot drie keer toe gewaterboard. Uiteindelijk verdwenen de mannen.

Vrijspraak voor een verdachte gevraagd