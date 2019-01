Zeven jaar cel voor leider van diamantroof Schiphol in 2005

Errol H.V. is maandag tot zeven jaar cel veroordeeld voor zijn aandeel in de diamantroof bij Schiphol in 2005. De roof geldt als een van de grootste uit de Nederlandse geschiedenis.

H.V. had volgens de rechtbank in Haarlem een leidende rol in de roof. Hij zou de bestuurder zijn geweest van het busje dat werd gebruikt bij de overval en hij zou de roof hebben voorbereid. H.V. is in het verleden ook met de politie in aanraking geweest vanwege overvallen.

H. V. zat in de auto met Marlon D., hij werd veroordeeld tot zes jaar cel. Enkele weken voor de roof eind februari 2005 werd een mislukte poging gedaan. Ook toen bestuurde H. V. de bus, maar zat niet D. maar Erik P. naast hem. Hij haakte na deze poging af, D. nam zijn plek in. P. werd voor de poging tot roof door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot 3,5 jaar cel.

In totaal werd voor ruim 72 miljoen euro aan diamanten buitgemaakt, waarvan het grootste gedeelte nooit is teruggevonden. Het Openbaar Ministerie (OM) had eind vorig jaar tot negen jaar celstraffen geëist.

Vanaf het begin was duidelijk dat de dieven hulp van binnenuit moesten hebben gehad. Voor de bende observeerde luchthavenmedewerker Ramazan N. wekenlang op Schiphol. Hij werd door de rechtbank tot vijf jaar cel veroordeeld.