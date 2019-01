Boetes voor het verstoren van de natuur worden niet meer uitgedeeld op de Waddenzee. Er zijn nog wel overtredingen, maar door een aanpassing in de wetgeving kunnen wetsdienaren niet meer ingrijpen. Bovendien heeft de Waddenunit van het ministerie de mankracht voor de controles niet meer.

De Waddenvereniging bevestigt de uitkomsten van een onderzoek van Omroep Friesland. De provincie Friesland bevestigt dat er overleg plaatsvindt met de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om een oplossing te vinden.

In 2017 is de definitie van verstoren van de natuur in de Wet natuurbescherming aangepast. Wetshandhavers moeten nu kunnen bewijzen dat overtreders met opzet de natuur hebben verstoord, of dat door de verstoring de gehele populatie van een soort wordt geschaad.

Rijkswaterstaat meldt aan Omroep Friesland dat deze voorwaarden het in de praktijk onmogelijk maken om mensen te beboeten. Dit is in 2017 en 2018 dus ook helemaal niet meer gebeurd.

Waddenunit van LNV heeft te weinig mankracht

Een tweede probleem is dat er nauwelijks capaciteit is om de controles uit te voeren. De boetes kunnen worden uitgedeeld door de Waddenunit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Maar deze heeft slechts vier schepen beschikbaar en is, naast het handhaven, verantwoordelijk voor veel andere taken.

Experts van de Waddenvereniging maken zich ernstig zorgen over deze trend. Zij vrezen dat de flora en fauna in het gebied ernstig lijdt onder het gebrek aan controles. "Vroeger kreeg je een bon als je zeehonden of vogels verstoorde", stelt een woordvoerder. "Maar nu komt het erop neer dat iedereen kan doen wat hij of zij wil zonder het risico te lopen daarop te worden aangesproken."

'Kabinet moet haast maken met Waddenautoriteit'

De Waddenvereniging kan niet zeggen hoeveel overtredingen jaarlijks plaatsvinden. "Maar het is een beschermd natuurgebied dat ook wordt gebruikt door beroepsvaart en toeristen", stelt de zegsvrouw. "Mensen moeten weten hoe ze om moeten gaan met de flora en fauna, en dat ze bijvoorbeeld afstand moeten houden bij de zeehonden."

De organisatie wil dat het ministerie snel ingrijpt en er bijvoorbeeld een gebied met beperkte toegang van maakt. Ook hoopt de Waddenvereniging dat het kabinet haast maakt met het instellen van een nieuwe overkoepelende Waddenautoriteit, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. Diezelfde wens gaat de provincie ook nogmaals richting Den Haag uitspreken.

Een woordvoerder meldt NU.nl in een reactie dat er met spoed wordt gewerkt aan een "handhavingsplan" dat alle problemen moet ondervangen. Het is niet duidelijk op welke termijn dit plan in werking moet treden.

