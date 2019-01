Een 72-jarige man is zondagmiddag lichtgewond geraakt toen hij een klap kreeg terwijl een auto hem in tegenovergestelde richting passeerde. Een dag eerder raakte een vijftienjarig meisje in hetzelfde dorp op een vergelijkbare wijze gewond.

De man liep op straat in de buurt van het Oude Raadhuis toen hij een klap tegen zijn gezicht voelde. Hij hoefde niet verder behandeld te worden en heeft vervolgens aangifte gedaan.

De politie meldt maandagochtend dat uit nader onderzoek moet blijken hoe het letsel is ontstaan en of het passerende voertuig betrokken is. Het uiterlijk van de auto en de inzittenden is vooralsnog onbekend.

Zaterdagavond raakte een meisje gewond in hetzelfde dorp. Ze fietste op de Heerenweg richting Barsingerhorn en in tegenovergestelde richting kwam een kleine personenauto aanrijden. Bij het passeren werd het meisje met een scherp voorwerp aan haar arm geraakt. De auto reed door.

Eerdere steekincidenten in provincie

Het incident deed denken aan verschillende voorvallen in Noord-Holland van afgelopen najaar. Toen werd een achttienjarige vrouw tijdens een rondje hardlopen aangereden en vervolgens neergestoken in Egmond aan den Hoef. In dezelfde periode werden ook een achttienjarige fietsster en een 52-jarige hardloopster aangereden en gestoken in Castricum.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten in Barsingerhorn. Ook wordt gekeken naar een mogelijke link met de vergelijkbare incidenten in dezelfde provincie. Momenteel worden de zaken nog als afzonderlijke incidenten behandeld.