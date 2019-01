Kroongetuige Tony de G. heeft verklaard dat Delano R., kopstuk van motorclub Caloh Wagoh, een leidende rol had bij de liquidatie van Jair Wessels in juli 2017. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag verzocht de rechtszaak bij de rechtbank in Den Haag te voeren.

De rechtszaak tegen de betrokkenen bij de moord op Wessels wordt nu nog gevoerd bij de rechtbank Midden-Nederland.

Het OM wil de zaak graag samenvoegen met de zaak tegen Delano R. en ook Greg R. Die laatste wordt eveneens gezien als kopstuk van Caloh Wagoh. Ze worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie en zullen hiervoor worden vervolgd bij de rechtbank in Den Haag.

De zaken vertonen volgens het OM grote verwevenheid. Maandag werd duidelijk dat er al langer een groot onderzoek loopt naar Caloh Wagoh als criminele organisatie. Kroongetuige De G. is zelfs al gehoord in die zaak.

Getuige: 'Delano R. had leidende rol in criminele organisatie'

Het OM citeerde De G. maandag door te stellen dat Delano R. een "pushende en leidende rol had in het algemeen en ook bij de moord op Wessels."

Volgens het OM is ook het DNA van R. aangetroffen op het wapen dat is gebruikt bij de liquidatie.

Justitie denkt dat ook verdachte Howard K. en De G. onderdeel waren van de criminele organisatie en dat onderzocht moet worden welke positie zij innamen.

De twee mannen worden gezien als de uitvoerders van de moord op Wessels bij het station in Breukelen. K. zou op 7 juli 2017 de dodelijke schoten hebben gelost.

Greg R. zou rol hebben gespeeld bij moord

Op de avond van de moord bezochten zij Greg R. in Mijdrecht. Die zou zijn loods ter beschikking hebben gesteld waar de vluchtauto's en wapens werden gestald.

De G. heeft in ruil voor strafvermindering een bekennende verklaring over zijn rol bij de moord op Wessels afgelegd. Hij heeft daarnaast ook over andere moorden en voorbereidingshandelingen voor liquidaties verklaard. De inhoud van deze getuigenissen worden mogelijk pas laat in 2019 bekendgemaakt.

Advocaat kroongetuige staat achter verzoek zaken te voegen

De advocaat van De G., Onno de Jong, staat achter het verzoek van het OM zodat zijn cliënt straks niet door twee rechtbanken hoeft te worden te gehoord.

De advocaat van Howard K., Oscar Bolluyt, heeft geen voorkeur waar de zaak wordt gevoerd. Wel was hij verbaasd dat zijn cliënt nu blijkbaar ook wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie.

De derde verdachte, Patrick S., zou Wessels naar Breukelen hebben gelokt. Hij is al langere tijd op vrije voeten.

De rechtbank neemt op 14 februari een besluit of de zaak wordt overgedragen aan de rechtbank in Den Haag.