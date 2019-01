Het is nog niet bekend wanneer de mensen die in Den Haag geëvacueerd moesten worden, terug kunnen naar hun huizen. Ze moesten worden geëvacueerd nadat in de Jan van der Heijdenstraat zondag een pand was ingestort door een explosie.

Vooralsnog kunnen de bewoners zelfs niet even terug naar huis om spullen op te halen. Veel panden zijn als gevolg van de explosie instabiel en hebben schade.

De brandweer en bouwinspecteurs moeten eerst kijken of de woningen veilig zijn, aldus de gemeente. Maandag wordt in kaart gebracht of de woningen veilig genoeg zijn om de bewoners kort binnen te laten om spullen op te halen. Als dat mogelijk is, dan zal dat onder toezicht gebeuren.

Na het instorten van het pand werden uit veiligheidsoverwegingen in totaal 27 huizen ontruimd. Ongeveer dertig mensen hebben de nacht doorgebracht in een hotel. Ze krijgen steun van het Rode Kruis en Slachtofferhulp.

Tien mensen gewond geraakt

In totaal raakten tien mensen gewond, van wie acht naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn.

Hulpverleners haalden kort na middernacht nog een 28-jarige man levend uit het ingestorte pand. De man lag sinds zondagmiddag onder het puin van het gebouw. Hij is maandag geopereerd aan zijn benen, laat een familielid weten aan Omroep West.

Burgemeester Pauline Krikke is maandagmorgen opnieuw op bezoek geweest bij bewoners in hun opvanglocatie. Zondag was ze er ook. "Ik heb net als gisteravond uitgebreid met mensen gesproken. Na de eerste grote schrik dringt nu langzaam echt in alle hevigheid door wat zij hebben meegemaakt en wat hen is overkomen."

De enorme ravage in de straat. (Foto: ANP)

Bewaking bij de woningen door politie

De politie bewaakte de woningen gedurende de nacht. Bij veel woningen liggen de ramen eruit. De straat, die maandag nog tot zeker 15.00 uur afgesloten is voor verkeer, ligt bezaaid met glas.

De totale omvang van de schade is nog niet bekend. Stichting Salvage heeft namens de verzekeraars een informatiepunt ingericht. Hier kunnen bewoners terecht met vragen over schade. Getroffenen kunnen ook zelf contact opnemen met hun eigen verzekeraar, zegt de gemeente.

De brandweer gaat ervan uit dat er een gasexplosie was, maar het is nog niet duidelijk waardoor die is ontstaan.