Het KNMI heeft een code geel afgegeven voor dinsdagochtend. In het oosten en noorden van het land is er kans op gladheid als gevolg van regen- en sneeuwval.

Natte weggedeelten kunnen bevriezen, waarschuwt de weerdienst. De code geel geldt tot 11.00 uur.

Volgens het KNMI kunnen in de nacht van maandag op dinsdag al enkele winterse buien over het land trekken. In het zuidoosten kan het lokaal nevelig worden. De temperatuur komt in het midden en oosten van het land net onder 0 te liggen waardoor lokale gladheid mogelijk is. Dit patroon zet zich dinsdag overdag voort, al heeft het KNMI nog geen code geel afgegeven.

Dinsdagavond neemt vanuit het zuidwesten de kans op sneeuw toe. Ook in de nacht naar woensdag en woensdag overdag kan het van tijd tot tijd sneeuwen. In het westen en zuidwesten valt waarschijnlijk ook enige tijd regen of natte sneeuw, voorspelt deze weerdienst.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!