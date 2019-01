Een 58-jarige man is maandagochtend door geweld om het leven gekomen in een woning aan de Blauwe Hoek in het Gelderse Doornenburg.

Een 58-jarige vrouw is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de man. De politie trof haar buiten de woning aan.

Het is volgens de politie nog niet bekend of het slachtoffer ook de bewoner was.

De politie trof het lichaam van de man rond 6.45 uur aan, nadat zij een telefonische melding had gekregen.

Eerder liet een woordvoerder NU.nl al weten dat er vermoedelijk sprake was van een misdrijf. De politie doet nog onderzoek.