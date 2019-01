De hulpdiensten hebben maandagochtend in Den Haag meerdere panden, waaronder een hostel, ontruimd wegens een grote brand in een meubelopslag in de Scheepmakersstraat. Het vuur is inmiddels onder controle.

In totaal zijn zo'n honderd mensen geëvacueerd. Tachtig tot negentig mensen zaten in het hostel, meldt de brandweer.

De mensen stonden eerst op straat in de kou en regen, maar werden vervolgens in bussen vervoerd naar Station Hollands Spoor, waar iets meer beschutting is, zei een woordvoerder.

Twee personen zijn gewond geraakt en zijn met ambulances vervoerd naar het ziekenhuis. Een persoon had rook ingeademd en werd ter plaatse behandeld.

Rond 8.00 uur had de brandweer de brand onder controle. Uitbreiding van de brand naar aangrenzende gebouwen werd voorkomen. De brandweer laat weten dat uit de woning boven de meubelopslagplaats een kat is gered en aan de dierenambulance is overgedragen.