Na een gasexplosie stortte zondagmiddag een huis in elkaar aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. Tien mensen raakten gewond en de laatste man werd ruim acht uur na het ongeval onder het puin vandaan gehaald. Dit is wat we weten over de ontploffing.

Na explosie stort de portiekflat in

Na de explosie rond 16.10 uur stortte de portiekflat in. Door het instorten van het huis raakten tien mensen gewond. Over de ernst van de verwondingen is niets bekendgemaakt.

Vier mensen kwamen vast te zitten onder het puin. Stuk voor stuk werden ze gered. De laatste man werd iets na 0.00 uur onder het puin vandaan gehaald.

Hij werd direct naar het ziekenhuis vervoerd. De man was bij bewustzijn en aanspreekbaar.

Hulpverleners uit het hele land

Direct na de explosie werden meer dan tien ambulancesen twee traumahelikopters opgeroepen om de gewonden te verzorgen en te vervoeren.

Om de mensen die vastzaten onder het puin te helpen, kwamen er specialisten uit het hele land. Deze mensen zijn onderdeel van het team Specialisme Technische Hulpverlening (STH). Ook werden er getrainde honden ingezet om de mensen onder het puin te kunnen vinden.

Een van de honden bracht een portofoon naar de 28-jarige man die als laatste onder het puin vandaan werd gehaald. Op die manier konden de hulpverleners contact houden met het slachtoffer.

Het huis ligt in puin. Bron: ANP.

Naastgelegen huizen ontruimd

De schade beperkte zich niet tot het huis waar de ontploffing plaatsvond. Ook de naastgelegen huizen zijn instabiel geworden. Veel ramen overleefden de knal niet. Veel kleine glasschade werd zondagmiddag nog gerepareerd.

Uit veiligheidsoverwegingen werden tientallen huizen ontruimd: 27 in de Jan van der Heijdenstraat, zeven in de Pasteurstraat en tien in de Zacharias Jansenstraat. Een klein aantal bewoners van de Zacharias Jansenstraat is weer thuis.

Ongeveer dertig mensen hebben de nacht na de explosie doorgebracht in een hotel.

Reddingsactie laatste man onder puin gevaarlijk

Het redden van de 28-jarige man die als laatste nog onder het puin lag, was enorm gevaarlijk, zegt de brandweer. De reddingswerkers stonden middenin in het huis waarvan de voorkant was weggeblazen. Andere delen leken zo in te kunnen storten.

Om 22.00 uur leek het plan niet te werken, waardoor de reddingswerkers van de andere kant probeerden de man te redden. Om de hulpverleners te beschermen, werd er een kraan neergezet die eventueel vallende brokstukken moest opvangen.

Oorzaak van explosie nog onduidelijk

Dat het een gasexplosie was, werd zondag bekend. Wat de precieze oorzaak van de explosie was, moet nog worden onderzocht. Daar beginnen de brandweer en de politie maandag mee.

Burgemeester van Den Haag Pauline Krikke liet zondagavond weten dat eraan wordt gewerkt om zo snel mogelijk meer informatie te geven.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!